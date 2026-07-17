В четырех районах Петербурга ограничат транспортное движение с 21 июля

В Калининском районе с 27 июня по 17 августа на улице Жукова будет проводиться ремонт дорожного покрытия. В связи с этим с 21 по 30 июля ограничат движение на улице Жукова от Чугунной до Чичуринского переулка и от Феодосийской до Кондратьевского проспекта. Участок между Чугунной улицей и Чичуринским переулком будет полностью закрыт для движения. С 19 июля по 2 августа ограничат движение по проспекту Мечникова от Лабораторного проспекта до Пискарёвского проспекта.