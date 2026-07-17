Световой меч Люка Скайуокера из оригинальных «Звездных воин» продали на аукционе

Легендарный световой клинок, принадлежавший Люку Скайуокеру и засветившийся в пятой части саги «Звёздные войны» — «Империя наносит ответный удар» (1980), ушёл с молотка за 3,75 миллиона долларов. По данным издания The Hollywood Reporter, эта сделка стала самой крупной в истории торгов, связанных с реквизитом данной франшизы.
Первоначально специалисты оценивали данный предмет примерно в один миллион долларов и полагали, что финальная цена вряд ли превысит два миллиона. Однако интерес со стороны коллекционеров оказался куда выше предсказаний. Данное оружие фигурировало в центральных эпизодах битвы между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером, что заметно увеличило его значимость с исторической точки зрения.
Аукцион был проведён в рамках мероприятия Hollywood & Entertainment Signature Auction, организованного домом Heritage Auctions, который является одним из главных игроков на рынке памятных вещей из киноиндустрии и массовой культуры. Предшествующий рекорд по лотам из вселенной «Звёздных войн» удерживала модель истребителя X-wing, которую в 2023 году приобрели за 3,135 миллиона долларов.
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