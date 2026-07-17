Световой меч Люка Скайуокера из оригинальных «Звездных воин» продали на аукционе

Первоначально специалисты оценивали данный предмет примерно в один миллион долларов и полагали, что финальная цена вряд ли превысит два миллиона. Однако интерес со стороны коллекционеров оказался куда выше предсказаний. Данное оружие фигурировало в центральных эпизодах битвы между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером, что заметно увеличило его значимость с исторической точки зрения.