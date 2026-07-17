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18-летняя нижегородка отдала мошенникам золотые часы и слиток

Сумма ущерба составила почти 6 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у 18-летней нижегородки почти 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Лжесотрудник Центрального банка убедил девушку в том, что ее подозревают в финансировании недружественной страны. Чтобы опровергнуть это заявление, девушка созвонилась по видео с аферистами и предъявила денежные средства в различной валюте и драгоценности.

Затем поздно ночью потерпевшая встретилась с «курьером» и передала ему рюкзак с наличными, золотыми часами, двумя серебряными монетами и золотым слитком, назвав кодовое слово «Арта».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что нижегородские полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников.