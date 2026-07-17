18-летняя нижегородка отдала мошенникам золотые часы и слиток

Мошенники выманили у 18-летней нижегородки почти 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Лжесотрудник Центрального банка убедил девушку в том, что ее подозревают в финансировании недружественной страны. Чтобы опровергнуть это заявление, девушка созвонилась по видео с аферистами и предъявила денежные средства в различной валюте и драгоценности.
Затем поздно ночью потерпевшая встретилась с «курьером» и передала ему рюкзак с наличными, золотыми часами, двумя серебряными монетами и золотым слитком, назвав кодовое слово «Арта».
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что нижегородские полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников.