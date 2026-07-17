Липецкий мехзавод обжаловал частичное взыскание в пользу структуры «Ростеха»

В Арбитражный суд Курганской области поступила апелляционная жалоба ООО «Липецкий механический завод» (ЛМЗ; принадлежит генерал-майору в отставке Тимуру Гарееву) на решение о частичном взыскании в пользу АО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Она пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.