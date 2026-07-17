Демешин предложил ускорить путь науки от лабораторий к производству

Фундаментом для внедрения новых технологий, по словам главы региона, должна стать экономика края. Дмитрий Демешин отметил, что за пять месяцев 2026 года в регионе выросли ключевые показатели: индекс промышленного производства составил 111,3%, грузооборот транспорта — 105,9%, торговля — 109,8%, а поступления в консолидированный бюджет увеличились до 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.