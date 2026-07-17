Демешин предложил ускорить путь науки от лабораторий к производству

Научные разработки должны быстрее находить применение в реальной экономике. С таким предложением губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе.
Глава региона предложил создать в субъектах Дальнего Востока центры трансфера технологий. По его мнению, такие площадки помогут ученым и предприятиям эффективнее внедрять новые разработки в серийное производство.
«Нужно выводить научный продукт из лабораторий, чтобы он приносил пользу людям и не оставался на бумаге или в опытных образцах», — отметил Дмитрий Демешин.
Кроме того, губернатор выступил за создание единой площадки, которая будет координировать научно-технологическое развитие Дальнего Востока.
«Такой площадкой может стать Совет по научно-технологическому развитию. Выдвинул инициативу, чтобы эту структуру возглавил сам Юрий Петрович Трутнев. Так мы сможем оперативно решать задачи государственного уровня, направлять науку в том векторе, который определяет Президент нашей страны», — сказал глава края.
По словам Дмитрия Демешина, Хабаровский край уже обладает серьезной научной базой. В регионе работают 16 вузов и 19 академических институтов, включая исследовательский центр Дальневосточного отделения РАН.
Учеными края разработано около 300 отечественных технологий. Кроме того, вузы готовы предложить предприятиям более 40 направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — от авиации и промышленного инжиниринга до биомедицины.
«Принципиально важно — ускорить развитие идей в практическую реализацию», — подчеркнул губернатор.
Фундаментом для внедрения новых технологий, по словам главы региона, должна стать экономика края. Дмитрий Демешин отметил, что за пять месяцев 2026 года в регионе выросли ключевые показатели: индекс промышленного производства составил 111,3%, грузооборот транспорта — 105,9%, торговля — 109,8%, а поступления в консолидированный бюджет увеличились до 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.