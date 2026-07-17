Администрация Гайнского округа исключила из госреестра не эксплуатировавшееся судно, за которое платили налоги

Как установила прокуратура, в собственности Гайнского округа находится судно «К 1892». Решение о его непригодности для эксплуатации было принято в апреле 2025 года, однако судно не было утилизировано, оставалось в реестре водных объектов и продолжало являться объектом налогообложения. В результате администрация округа производила уплату транспортного налога из бюджета региона, не имея возможности использовать судно по назначению.