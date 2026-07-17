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Врач: Мокрая подушка и простынь могут быть признаками опасных болезней

Ночная потливость — повод пройти обследование.

Источник: Клопс.ru

Ночная потливость, если она не вызвана жарой или духотой в спальне, может быть предвестником опасных заболеваний. Об этом в интервью Daily Mirror заявил британский врач Амир Хан в пятницу, 17 июля.

По словам специалиста, если человек регулярно просыпается мокрым от пота, это сопровождается потерей веса, температурой, усталостью или увеличением лимфоузлов, следует пройти углубленной медицинское обследование.

Подобные симптомы могут быть предвестниками: инфекций (включая туберкулёз или ВИЧ), онкологии, в частности лимфомы, а также эндокринных сбоев и проблем с сахаром в крови. В случае с женским организмом, так может проявляться менопауза.