Красноярцам напомнили о запрете на кормление животных в нацпарке «Красноярские Столбы»

Администрация национального парка «Красноярские Столбы» напоминает посетителям о строгом запрете на кормление диких животных. По словам начальника отдела экологического просвещения Марины Щербаковой, прикормленные звери теряют инстинкт самосохранения. Привыкнув к попрошайничеству, животные выходят к туристическим маршрутам. Это повышает риск несчастных случаев, так как дикие звери могут проявлять агрессию, требуя еду. К тому же несвойственная пища способна вызывать у таежных обитателей тяжелые расстройства пищеварения. Не стоит забывать о том, что дикие животные опасны для людей. Помимо риска заражения инфекционными заболеваниями, крупные звери могут нанести посетителям физические травмы при попытке контакта. Кроме того, кормление животных нарушает режим ООПТ, отмечает заместитель директора по охране территории Иван Кириллов: В соответствии с нормами, установленными Положением о национальном парке, на территории запрещена деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного мира, в том числе привлечение и кормление посетителями диких животных. За эти действия может быть выписан штраф до 4 тысяч рублей. Посетителей призывают наблюдать за животными только с безопасного расстояния.