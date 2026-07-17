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Эксперт Шихов: на юге Прикамья 18 июля ожидаются сильные дожди

В северные и западные районы пришёл холодный воздух.

Сильные дожди могут накрыть южные районы Пермского края в выходные, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов.

За последние сутки больше всего осадков выпало на востоке региона: днём в Лысьве зафиксировали 19 мм, в Губахе — 18 мм. Ночью дожди пришли в северо-восточные районы, где в Чердыни добавилось ещё 10 мм.

17 июля в северные и западные районы пришёл холодный воздух — днём здесь ожидается не выше +13… +15°С. Это самый низкий температурный показатель с начала июля. В Перми также ощущается похолодание: столбики термометров поднимутся лишь до +16… +18°С.

На востоке края сегодня возможны ливни с грозами, на севере — затяжные обложные дожди. В Перми осадки ожидаются к вечеру, но, по прогнозам, будут слабыми.

В ближайшие три дня наибольшая вероятность сильных дождей сохраняется в субботу на юге края — в том числе в Октябрьском округе, который уже пострадал от паводков 13−15 июля.