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Самарцы отмечают день символики региона

День самарской символики — самый молодой праздник региона. 17 июля в Самарской области чествуют герб, флаг и гимн, в которых отразилась многовековая история края.

Источник: Вячеслав Федорищев - МАКС

17 июля в Самарской области отмечают День самарской символики — праздник, посвященный официальным символам региона: гербу, флагу и гимну.

Эта памятная дата напоминает об истории Самарского края, его традициях и людях, которые на протяжении многих поколений создавали и прославляли родную землю. Дата связана с утверждением исторического герба Самарской губернии в 1878 году. Именно он стал основой современного герба региона.

Позже к официальным символам добавились флаг, созданный по мотивам Самарского знамени, и гимн Самарской области, утвержденный в 2006 году. Каждый из символов хранит свою историю.

На гербе изображен серебряный дикий козел — один из старейших символов Самарского края. В геральдике он олицетворяет силу, независимость и стойкость, а окружающие его дубовые ветви символизируют мудрость и славу.

С праздником жителей региона поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: «Эта памятная дата связана с гербом, флагом и гимном Самарской области и напоминает о необходимости межнационального единства, преемственности поколений, о любви жителей к своей малой Родине», — отметил глава региона.

По словам губернатора, уважение к прошлому Самарского края, гордость за ратные и трудовые достижения предшественников и стремление трудиться на благо региона помогут сделать Самарскую область символом успеха, развития и процветания.

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