Shot: Жителей России атакуют микроклещи

Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод: якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.