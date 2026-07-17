Shot: Жителей России атакуют микроклещи

Микроклещи атакуют жителей России. По данным Shot, новые паразиты могут быть опаснее взрослых особей.
Сообщается, что этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы клещей размером до двух миллиметров. Это нимфы иксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью.
Несмотря на свой размер, насекомые переносят все те же инфекции, что и взрослые клещи. Как сообщил биолог Илья Гомыранов, они могут передать человеку клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.
Этих клещей крайне трудно обнаружить, поэтому они остаются на теле человека значительно дольше, из-за чего риск передачи информации гораздо выше, уточняется в публикации.
Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод: якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.