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Shot: Жителей России атакуют микроклещи

Микроклещи атакуют жителей России. По данным Shot, новые паразиты могут быть опаснее взрослых особей.

Микроклещи атакуют жителей России. По данным Shot, новые паразиты могут быть опаснее взрослых особей.

Сообщается, что этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы клещей размером до двух миллиметров. Это нимфы иксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью.

Несмотря на свой размер, насекомые переносят все те же инфекции, что и взрослые клещи. Как сообщил биолог Илья Гомыранов, они могут передать человеку клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.

Этих клещей крайне трудно обнаружить, поэтому они остаются на теле человека значительно дольше, из-за чего риск передачи информации гораздо выше, уточняется в публикации.

Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод: якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.