Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 17 июля

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом 17 июля сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Об угрозе БПЛА местных жителей предупредили утром 17 июля. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и при необходимости сообщать в 112.
Также жителей региона убедительно просят не прикасаться к обломкам БПЛА в случае обнаружения.
Ранее власти зарегистрировали новое АНО для защиты населения. Новая организация будет заниматься содействием в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу нижегородцев.
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