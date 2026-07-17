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Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 17 июля

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности.

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом 17 июля сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Об угрозе БПЛА местных жителей предупредили утром 17 июля. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и при необходимости сообщать в 112.

Также жителей региона убедительно просят не прикасаться к обломкам БПЛА в случае обнаружения.

Ранее власти зарегистрировали новое АНО для защиты населения. Новая организация будет заниматься содействием в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу нижегородцев.

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