Замглавы Перми покинет должность

Напомним, Екатерина Мальцева была назначена на должность в сентябре 2023 года, до этого работала замминистра общественной безопасности Пермского края. Несколько месяцев курировала социальную сферу в статусе и. о., что было связано с необходимостью согласования ее кандидатуры краевым минобразования. В должности ее утвердили в феврале 2024-го.