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Замглавы Перми покинет должность

Заместитель главы Перми по социальной сфере Екатерина Мальцева оставит должность в связи со сменой работы. Об этом сообщила газета «Звезда». Госпожа Мальцева завершит работу в администрации краевой столицы в августе. Сообщается, что новое место трудоустройства чиновницы — околоправительственные структуры в Москве.

Источник: Коммерсантъ

Заместитель главы Перми по социальной сфере Екатерина Мальцева оставит должность в связи со сменой работы. Об этом сообщила газета «Звезда». Госпожа Мальцева завершит работу в администрации краевой столицы в августе. Сообщается, что новое место трудоустройства чиновницы — околоправительственные структуры в Москве.

Напомним, Екатерина Мальцева была назначена на должность в сентябре 2023 года, до этого работала замминистра общественной безопасности Пермского края. Несколько месяцев курировала социальную сферу в статусе и. о., что было связано с необходимостью согласования ее кандидатуры краевым минобразования. В должности ее утвердили в феврале 2024-го.

Исполнять обязанности заместителя главы по социальному блоку будет начальник департамента образования Ольга Ершова.