В инвестпрограмму Таганрога до 2027 года включен 41 проект на 8,5 млрд рублей

В число крупнейших проектов по объему вложений входят модернизация и реконструкция котельного и котельно-вспомогательного производства ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (1,3 млрд руб.), техническое перевооружение (1,2 млрд руб.), проект по повышению эффективности производства (156,60 млн руб.) АО «ТАГМЕТ», капитальный ремонт производственного корпуса (1 млрд руб.) и приобретение основных средств (670 млн руб.) ООО «Миртек», а также строительство универсального портового перегрузочного комплекса с пропускной способностью 270−300 тыс. т в год на территории ООО «Морской зерновой терминал» за 1,1 млрд руб.