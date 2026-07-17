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В Красноярске появился мурал с изображением Юрия Гагарина

На фасаде дома № 2 на улице Крайней появился мурал, посвященный Юрию Гагарину.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на фасаде дома № 2 на улице Крайней появился мурал с портретом первого космонавта, героя СССР Юрия Гагарина. Фотографию с масштабной картиной опубликовал в социальных сетях первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.

«Красноярский край по праву может гордиться нашей космической отраслью. Наш регион — ведущий космический центр, где создаются две трети всех орбитальных спутников России», — добавил он.

Многоэтажный жилой дом находится рядом с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени М. Ф. Решетнева.

Ранее на фасаде жилого дома № 131 по улице Свердловская появился рисунок с изображением известного орнитолога Елены Крутовской. Мурал вошел в серию «Мы красноярцы», посвященную знаменитым жителям нашего города.