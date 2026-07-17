В Красноярске появился мурал с изображением Юрия Гагарина

В Красноярске на фасаде дома № 2 на улице Крайней появился мурал с портретом первого космонавта, героя СССР Юрия Гагарина. Фотографию с масштабной картиной опубликовал в социальных сетях первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.