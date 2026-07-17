Биолог предупредил жителей Москвы о «комариной буре»

«При значениях температуры в диапазоне от плюс 20 до плюс 30 градусов развитие насекомых значительно ускоряется, так как в жару цикл от яйца до взрослой особи сокращается до 7−10 дней, что приводит к взрывному росту численности», — объяснил биолог.