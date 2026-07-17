Сабантуй, «Библионочь» и Кремль. Как ансамбли Волгограда объединяют народы

Лето в нашем жарком южном регионе — время ярких фестивалей и концертов. Их украшением выступают национальные ансамбли Волгоградской области, каждый из которых несёт культуру, дух, миропонимание своего народа. Такие выступления — это всегда настоящий праздник и радость для зрителей любых национальностей.
Об истории некоторых коллективов — в материале «АиФ»-НП".
«Энергетика — невероятная!».
Совсем недавно у ансамбля кавказских танцев «Саирме» состоялся отчётный концерт. Восторгу зрителей не было предела! Они увидели 29 танцев, из них 14 были новыми.
«Энергетика танцоров была невероятной, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц, Аида Богучарова. — Впечатления незабываемые, это настоящее высокое искусство танца».
Сам ансамбль существует с 2000 г., его художественный руководитель — прославленный хореограф Сосо Гогсадзе.
В своё время он приехал из Грузии в Волгоград по приглашению друзей. Набор детей в студию был объявлен в обычной школе № 93 в Советском районе. Школьники и стали первыми участниками «Саирме».
Творческая семья «Саирме» всегда была интернациональной. Сегодня коллектив объединяет около 300 участников в возрасте от 4 до 27 лет, представляющих грузинскую, русскую, дагестанскую, осетинскую, греческую, азербайджанскую, украинскую, татарскую и другие национальности. Репертуар охватывает хореографию народов Дагестана, Грузии, Армении, Осетии, Азербайджана, Абхазии, Чечни и других регионов Кавказа.
«Исполнительское мастерство от национальной принадлежности танцора не зависит, — считает Сосо Гогсадзе. — Чтобы показать зрителю национальный колорит и самобытность культуры народа, необходимо не просто танцевать, а каждым движением рассказывать его историю».
Сосо Гогсадзе учит мальчишек и девчонок не только азам хореографического искусства, но и знакомит с национальными обычаями, культурными традициями народов мира. У самого руководителя ансамбля — большое количество наград и дипломов. Многократно был отмечен и коллектив, который сегодня имеет высокий статус народно-образцового. Но главное — это счастье творить и радовать зрителя.
От ДК до Кремлёвского дворца.
«Казачья воля» — это не просто ансамбль, а одна их визитных карточек региона. Основанный в 1990 г., он успел прославиться по всей России и за её пределами. В его репертуаре — походные, строевые, лирические, свадебные, плясовые песни донских казаков, танцы казаков всей России, вокально-хореографические композиции, миниатюры, шуточные номера.
Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» за годы работы успел дать тысячи концертов по всему миру, на разных площадках от сельских ДК до Кремлёвского дворца съездов.
«Мы совершали экспедиции в хутора и станицы донского и хопёрского края, собирали старинные песни, делали аранжировку для ансамбля, — говорит директор ансамбля “Казачья воля” Николай Семененко. — Это позволило создать такой базис для репертуара ансамбля, который сегодня коллектив воплощает на сцене в ярких, незабываемых картинках казачьей жизни».
Выступления ансамбля — это даже не концерт, это целый спектакль, который в музыке, в плясках рассказывает об удивительной и богатой казачьей истории, боевых походах и славе донских казаков, о мужестве и геройстве и в то же время о лиричности и широте донской казачьей души. В представлениях используются баян, балалайка, домра, контрабас-балалайка, труба и ударные инструменты.
Перечислять награды коллектива не хватит полосы — он получил признание и в России, и за рубежом. Это единственный творческий коллектив в России, награждённый наградным крестом «За заслуги перед казачеством» IV степени и Почётным казачьим знаменем за выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации донского казачьего фольклора.
Старинные песни Дона.
Другой прославленный казачий коллектив, ансамбль «Покров» Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 29 июня порадовал зрителей концертом «Казак по Дону гуляет», который был посвящён 50-летию руководителя, хореографа Андрея Сандалова.
Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» — это живая легенда волгоградской сцены, заслуженный коллектив народного творчества России. Уже более 20 лет студенты и преподаватели вуза бережно собирают подлинные казачьи напевы, обряды и пляски в экспедициях по донским хуторам и станицам. Всё это — не стилизация, а настоящий голос казачьего края.
Такое можно услышать редко, ведь многие казачьи песни безвозвратно уходят в прошлое. «Покров» спасает их от забвения. В программах ансамбля — старинные донские напевы, которые редко услышишь на эстраде, и искренняя, тёплая атмосфера, передающая сам дух донской вольницы. Это настоящее погружение в мир казачьих традиций.
Всю душу вкладывают в «Покров» многие известные в регионе люди: художественный руководитель коллектива, профессор Виктория Путиловская, недавно удостоенная звания заслуженного работника культуры Волгоградской области, хормейстер Анна Клочкова, концертмейстер Александр Березнев, профессор Марина Олейник. Благодаря им, а также всей творческой группе «Покрова», зрители имеют возможность отдохнуть душой в настоящей казачьей станице.
Воспевая родной край.
«Туган Як» (в переводе с татарского это значит «родной край») — ещё один прославленный творческий коллектив. Он популяризует татарскую культуру, играя важную роль в сохранении самобытности, культуры, традиций и родного языка. Его статус — народный самодеятельный татарский ансамбль.
Именно он встречает гостей в селе Малые Чапурники в Светлоярском районе, куда каждый год в конце мая съезжаются тысячи гостей, десятки творческих коллективов различных национальностей для того, чтобы отметить Сабантуй.
«Возрождение национальной культуры в нашем селе началось благодаря удивительному, талантливому человеку Шакиру Шарипову. По его инициативе в селе был организован татарский историко-этнографический центр “Туган Як”. Идея создания такого центра, пронизанная любовью к истории родного края, объединила сельчан. На базе центра и появились наши фольклорные коллективы», — говорит руководитель центра «Туган Як» Сальфира Рябова.
Коллектив — неизменный участник многих культурных событий региона. Так, недавно он выступил в рамках мероприятия «Библионочь-2026». Также в нем приняла участие и детская хореографическая группа «Тамче». В библиотеке № 17 им. Шолохова звучали татарские песни, дети исполнили национальные танцы.
Также в 2026 г. «Туган Як» выступил на открытии Года единства народов России в селе Червлёное и в Волгограде, на фестивале «Многонациональная весна», весеннем концерте в Красноармейском районе.
Каждое выступление — это знакомство зрителя с татарским народом, это послание добра и света. В репертуаре ансамбля есть и народные татарские песни, зажигательные танцы, а также знакомые всем русские компози 317 ции. Это лишний раз показывает, как культура становится мостом между людьми.
Сила России — в её многообразии и дружбе, что доказывают своими выступлениями все национальные коллективы. И пока мы это осознаём и укрепляем наше духовное единство, не имеет значения, на каком языке звучат наши песни. Они — общие, наши, свои.