Сабантуй, «Библионочь» и Кремль. Как ансамбли Волгограда объединяют народы

Выступления ансамбля — это даже не концерт, это целый спектакль, который в музыке, в плясках рассказывает об удивительной и богатой казачьей истории, боевых походах и славе донских казаков, о мужестве и геройстве и в то же время о лиричности и широте донской казачьей души. В представлениях используются баян, балалайка, домра, контрабас-балалайка, труба и ударные инструменты.