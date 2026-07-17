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МЧС назвало причину обрушения участка трассы в Сармановском районе РТ

Причину обрушения участка на 41-м километре трассы Сарманово — Набережные Челны назвали в ГУ МЧС России по РТ. Согласно данным ведомства, обрушение дорожного полотна произошло в результате подмыва водопропускной трубы.

Источник: ИА Татар-информ

«Пострадавших нет. Всего привлечено: от РСЧС 7 человек и 5 единиц техники, от МЧС России — 1 человек, 1 единица техники», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, движение по трассе полностью перекрыто, автомобилистам советуют пользоваться объездным маршрутом, организованным через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. Ситуация находится на контроле главы Сармановского района Фарита Хуснуллина.

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