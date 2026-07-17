ОСВОД сказал белорусам, могут ли водолазы достать телефон из воды

Официальный представитель ОСВОД Анна Новикова в эфире телеканала ОНТ сказала белорусам, могут ли водолазы достать телефон из воды.
Как замечает специалист, если белорус потерял мобильный телефон на дне водоема, то водолазы обязательно придут на помощь. Спасатели погрузятся на дно и достанут телефон, если смогут его найти.
Кстати, МЧС Беларуси сказало, нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы.
Ранее Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.
Тем временем мы собрали громкие случаи установления отцовства в Беларуси по ДНК: один белорус перестал быть папой пятерых детей, другой стал отцом шестерых, третий нашел дочь спустя годы, а четвертый поймал бывшую на лжи.