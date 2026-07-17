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152 нарушения на воде выявили сотрудники МЧС с начала года

С начала года инспекторы ГИМС провели более 500 патрулирований.

Сотрудники госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России патрулируют водные объекты Нижегородской области. С начала года выявлено 152 правонарушения. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.

С начала года инспекторы ГИМС провели более 500 патрулирований. Вынесено 152 постановления об административных правонарушениях на общую сумму 463 200 рублей. От управления судами отстранено 25 человек, 6 маломерных судов перемещено на специализированную стоянку.

Чаще всего нарушаются правила плавания, безопасности пассажиров, правила госрегистрации маломерных судов и их эксплуатации.

Патрулирование водных объектов инспекторами происходит постоянно. В течение недели сотрудники ГИМС следят за безопасностью маломерной навигации в Сокольском, Городецком, Павловском районах. Также сотрудники выполняют рейды в акваториях водоёмов Нижнего Новгорода, Бора, Кстова, Лыскова и Воротынца. Это нужно для профилактики гибели людей и предупреждения несчастных случаев.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что 46 нижегородцев утонули в водоемах с начала года.

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