152 нарушения на воде выявили сотрудники МЧС с начала года

С начала года инспекторы ГИМС провели более 500 патрулирований. Вынесено 152 постановления об административных правонарушениях на общую сумму 463 200 рублей. От управления судами отстранено 25 человек, 6 маломерных судов перемещено на специализированную стоянку.
Чаще всего нарушаются правила плавания, безопасности пассажиров, правила госрегистрации маломерных судов и их эксплуатации.
Патрулирование водных объектов инспекторами происходит постоянно. В течение недели сотрудники ГИМС следят за безопасностью маломерной навигации в Сокольском, Городецком, Павловском районах. Также сотрудники выполняют рейды в акваториях водоёмов Нижнего Новгорода, Бора, Кстова, Лыскова и Воротынца. Это нужно для профилактики гибели людей и предупреждения несчастных случаев.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что 46 нижегородцев утонули в водоемах с начала года.