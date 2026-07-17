Воронежские прокуроры помогли участнику СВО восстановить права

30-летний участник СВО из Воронежа продолжительное время не мог оформить пособие. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Для начисления выплат не хватало официальных данных, которые подтверждали бы статус ветерана боевых действий. Прокуроры предоставили в суд все необходимые доказательства для подтверждения статуса. Теперь мужчине пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.
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