Воронежские прокуроры помогли участнику СВО восстановить права

Для начисления выплат не хватало официальных данных, которые подтверждали бы статус ветерана боевых действий. Прокуроры предоставили в суд все необходимые доказательства для подтверждения статуса. Теперь мужчине пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.