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Воронежские прокуроры помогли участнику СВО восстановить права

Ветеран долгое время не мог получить причитающиеся выплаты.

Источник: Комсомольская правда

30-летний участник СВО из Воронежа продолжительное время не мог оформить пособие. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Для начисления выплат не хватало официальных данных, которые подтверждали бы статус ветерана боевых действий. Прокуроры предоставили в суд все необходимые доказательства для подтверждения статуса. Теперь мужчине пересчитают выплаты за период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.

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