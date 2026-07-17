Лазарев пообещал фанатам «сыграть в финале» ЧМ-2026 из-за внешнего сходства с Месси

Российский певец Сергей Лазарев пообещал фанатам «сыграть в финале» чемпионата мира по футболу — 2026 из-за внешнего сходства с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.
Все началось с того, что подписчики артиста в личном блоге обратили внимание на то, что звезды внешне очень похожи. Лазарев решил подыграть поклонникам — он пожаловался, что «с трудом совмещает выступления на сценах и стадионах».
— Нелегко на Евровидении выступать и на Чемпионате мира по футболу биться. Но ради вас я готов на все. Буду рад поддержке в финале. Пожелайте мне удачи, — написал певец.
Российская певица Ольга Бузова в своем блоге тоже призналась, что очень ждет финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании. Она подчеркнула, что будет счастлива при любом исходе матча.
Международная федерация футбола (ФИФА), в свою очередь, начала расследование из-за баннера сборной Аргентины о Фолклендских (Мальвинских) островах. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2026 года.