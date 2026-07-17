Омичам с детьми изменили правила получения единого пособия

Объективной причиной отсутствия заработка станет уход за близким родственником. Также СФР начнет проверять место жительства заявителя. Напомним, единое пособие полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Размер рассчитывают исходя из прожиточного минимума. Основное условие — низкий доход семьи, при этом полное отсутствие заработка может стать препятствием для назначения выплаты.