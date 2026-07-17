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Омичам с детьми изменили правила получения единого пособия

Новые нормы учета доходов начнут действовать с 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

Со вторника, 21 июля, в России изменятся правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Об этом рассказали в омском отделении Социального фонда.

Объективной причиной отсутствия заработка станет уход за близким родственником. Также СФР начнет проверять место жительства заявителя. Напомним, единое пособие полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Размер рассчитывают исходя из прожиточного минимума. Основное условие — низкий доход семьи, при этом полное отсутствие заработка может стать препятствием для назначения выплаты.

Чтобы получить пособие, среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум. Можно рассчитывать на сумму в размере 50%, 75% или 100% от данной величины.