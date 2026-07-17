19-летнего администратора сим-боксов мошенников будут судить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в обслуживании сим-боксов, использовавшихся телефонными мошенниками. По версии следствия, за работу он получал по 8 тысяч рублей в сутки, а теперь его дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.