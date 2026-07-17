Подмосковный завод требует с «ОДК — Пермские моторы» свыше 401 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск московского АО «Ступинская металлургическая компания» к АО «ОДК — Пермские моторы». Как следует из картотеки суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность по договору поставки на сумму 401,9 млн руб., в том числе 358,2 млн руб.— за изготовленный и отгруженный товар по накладным, 43,6 млн руб.— за изготовленный и хранящийся на складе. Заседание по делу назначено на 25 августа.