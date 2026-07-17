Мошенники обманули пожилых супругов из Амурска на 900 тысяч рублей

75-летнему мужчине позвонил «сотрудник администрации» и под предлогом оформления единовременной выплаты выманил номер СНИЛС. На следующий день с пожилыми людьми связалась уже «сотрудница силовой структуры» и сообщила, что расследует дело о переводе денег за границу. Она напугала супругов предстоящим обыском и изъятием всех сбережений. Чтобы «спасти» накопления, пенсионеров убедили передать деньги курьеру. Доверчивые пожилые люди отдали неизвестному 900 тысяч рублей, получив взамен лишь фиктивную расписку от имени несуществующего «комитета банковского надзора». Осознали обман они только после того, как звонки прекратились. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ведет розыск злоумышленников.