Комсомольский НПЗ возобновил поставки топлива в глубинку Хабаровского края

По поручению главы региона Дмитрия Демешина предприятие в ближайшие сутки должно отправить две цистерны дизельного топлива и одну цистерну бензина в Ванинский и Советско-Гаванский районы. До конца июля топливо поступит в Верхнебуреинский район: 30 тонн бензина АИ-95 привезут в Новый Ургал, а в Чегдомын доставят 30 тонн бензина АИ-92. Добавим, что на данный момент в Хабаровском крае есть 108 АЗС сети «ННК», на которых нет никакого дефицита топлива. Единственное ограничение — запрет продавать бензин в канистры. Оно введено для недопущения искусственного ажиотажа.