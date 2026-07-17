Дмитрий Демешин стал вторым в медиарейтинге среди губернаторов Дальнего Востока

«Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов России за июнь 2026 года. Среди губернаторов Дальнего Востока Дмитрий Демешин занял второе место. По итогам месяца губернатор Хабаровского края набрал 28 111,0 пункта МедиаИндекса. Средства массовой информации упомянули его 6 953 раза. Выше в рейтинге расположился только глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Отметим, что в мае этого года первых два места медиарейтинга губернаторов ДФО выглядели так же.