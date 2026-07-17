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84 года назад началась Сталинградская битва

Сегодня, 17 июля, жители Волгограда вспоминают памятную дату в героической истории родного.

Сегодня, 17 июля, жители Волгограда вспоминают памятную дату в героической истории родного города. Ровно 84 года назад здесь, на берегах Волги, началась Сталинградская битва, которая длилась ровно 200 дней и ночей. Красная Армия ценой невероятных усилий, благодаря мужеству и храбрости бойцов, простых жителей разгромили группировку фашисткой Германии и ее союзников, что изменило дальнейший ход Великой Отечественной войны и привело к окончательному разгрому противника.

Здесь жизнь и смерть сошлись на поле боя,

На свет и мрак огромный мир деля.

Священной местью павшего героя.

Здесь дышит раскаленная земля. (Григор Акопян).

В открытых источниках можно найти более двух сотен стихотворений различных авторов, посвященных подвигу защитников Сталинграда. Во время кровопролитных боев город был почти полностью разрушен. Волгограду (Сталинграду) за мужество его защитников и его жителей присвоено почетное звание города-героя.

Как сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в Луганской области накануне памятной даты открылась фотодокументальная выставка «Сталинград 1942−1943. Символ мужества и героизма». Экспозиция разместилась возле Славяносербского краеведческого музея, подшефного музею-заповеднику «Сталинградская битва».

— Материалы выставки рассказывают о различных этапах грандиозного сражения на Волге: кровопролитных оборонительных боях на подступах к городу, варварской массированной бомбардировке, ожесточенных схватках на улицах разрушенного Сталинграда, героическом наступлении советских войск и сокрушительном разгроме врага, — рассказали в волгоградском музее-заповеднике.

В этот день волгоградцы и жители других городов чтят подвиг павших на поле боя защитников Сталинграда, тружеников тыла, которые также внесли свой бесценный вклад в общую победу.

Фото архив V102.RU / музея-заповедника «Сталинградская битва».

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