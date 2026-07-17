В Красноярском крае с начала года закрылось более 2 тысяч компаний

С начала 2026 года в Красноярском крае зарегистрировали 960 новых коммерческих организаций, при этом прекратили деятельность 2103 предприятия, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.
Убыль бизнеса в регионе составила 1143 компании, или 2,6% от общего числа действующих организаций. Новые компании в регионе регистрируются реже (минус 25,5% к прошлому году), а старые закрываются чаще (плюс 26,5%).
Российская статистика показывает рекордное падение деловой активности за 16 лет — всего 66,7 тысячи созданных компаний против 118,7 тысячи закрытых, спад составил 2,1%.
Среди сибирских регионов хуже всего дела в Новосибирской области, Алтайском крае и Иркутской области. В Хакасии и на Алтае бизнес сокращается быстрее всего в процентном отношении — по 3,6%. Красноярский край оказался в середине списка, а самым стабильным регионом Сибири стала Тыва с падением всего 0,7%.
Аналитики отмечают, что все больше предпринимателей уходят через упрощенную процедуру закрытия — их число выросло втрое. Это меняет структуру ликвидаций и говорит о сознательном сворачивании бизнеса, а не только о принудительном исключении «мертвых» компаний.
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