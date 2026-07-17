В Красноярском крае с начала года закрылось более 2 тысяч компаний

Среди сибирских регионов хуже всего дела в Новосибирской области, Алтайском крае и Иркутской области. В Хакасии и на Алтае бизнес сокращается быстрее всего в процентном отношении — по 3,6%. Красноярский край оказался в середине списка, а самым стабильным регионом Сибири стала Тыва с падением всего 0,7%.