В подмосковном Серпухове состоится гастрофестиваль «Мамы Ольги»

Гастрономический фестиваль «Мамы Ольги» будет проходить с 24 по 26 июля в городе Серпухове Московской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Гостей ждут более 150 фермерских хозяйств и производителей со всей России. Ожидается, что фестиваль посетят от 15 до 20 тыс. человек из Москвы, Подмосковья, Тульской, Калужской и других областей. Фермерская ярмарка предложит молочные продукты, сыры, мясные деликатесы, мед, выпечку, сладости, соусы и товары ручной работы. На музыкальной сцене выступят коллективы и артисты.
В гастрономической зоне можно будет попробовать региональные блюда. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы, творческие и интерактивные активности. Партнерская экспозиция объединит бизнес, спорт, индустрию красоты и благотворительные фонды.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.