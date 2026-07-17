76 волгоградцев за неделю покусали клещи

Клещи продолжают атаковать волгоградцев, хотя к середине июля немного снизили свою активность. По состоянию на 17 июля к врачам в Волгоградской области обратились уже 1164 человека. 76 из них — только за последние 7 дней. Вероятно, столкнувшихся с кровопийцами еще больше, просто некоторые решают расправиться с ними самостоятельно.