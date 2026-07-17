Тарасов и Костенко стали участниками нового сезона «Ставки на любовь»

Телеканал «Пятница!» анонсировал новый сезон шоу «Ставка на любовь» и представил первых участников: футболиста Дмитрия Тарасова и модель Анастасию Костенко.
Премьера третьего сезона состоится осенью 2026 года. Спортсмен признался, что раньше не хотел участвовать в подобных проектах, однако в этот раз не смог устоять.
— Если честно, даже не думал об этом, хотя предложений поступало немало. Но когда Настя сказала, что хочет попробовать, я решил ее поддержать, — рассказал Тарасов.
Модель тоже не планировала сниматься в таких шоу, однако ее увлекли интриги проекта, поэтому она согласилась.
— Я видела ролики в соцсетях и удивлялась: как вообще можно решиться на такое в здравом уме? А потом решилась сама, — цитирует Костенко Starhit.
Ранее возлюбленная Павел Деревянко Зоя Фуць рассказала, что им предлагали принять участие в телешоу «Ставка на любовь», однако пара решила отказаться от проекта. По словам Фуць, одной из причин стал плотный рабочий график.
В это время в одном из выпусков «Ставки на любовь» актеры Марат Башаров и Ася Борисова испытывали на прочность свои отношения. Так, Башаров получил пощечину за то, что приревновал возлюбленную к ведущему Владу Топалову. Борисовой досталось неприятное испытание с насекомыми.