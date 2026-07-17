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Жителям Красноярского края лично расскажут о выборах

Названы даты, в которые специалисты избирательных комиссий обойдут квартиры и личные дома граждан.

В избирательной комиссии Красноярского края принято решение о личном информировании жителей о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

На заседании Избирательной комиссии Красноярского края озвучили ряд принятых решений о подготовке и проведении выборов. Прежде всего это касается личного информирования жителей.

С 20 августа по 15 сентября специалисты избирательных комиссий обойдут квартиры и личные дома граждан. Им расскажут о правилах проведения мероприятий и ответят на вопросы с использованием специализированного цифрового сервиса «ИнформУИК».

Также на заседании для территориальных избирательных комиссий согласовано образование избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов в местах временного пребывания избирателей.

Напомним выборы депутатов Государственной Думы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 20026 года.

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