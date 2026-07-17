Жителям Красноярского края лично расскажут о выборах

В избирательной комиссии Красноярского края принято решение о личном информировании жителей о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
На заседании Избирательной комиссии Красноярского края озвучили ряд принятых решений о подготовке и проведении выборов. Прежде всего это касается личного информирования жителей.
С 20 августа по 15 сентября специалисты избирательных комиссий обойдут квартиры и личные дома граждан. Им расскажут о правилах проведения мероприятий и ответят на вопросы с использованием специализированного цифрового сервиса «ИнформУИК».
Также на заседании для территориальных избирательных комиссий согласовано образование избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов в местах временного пребывания избирателей.
Напомним выборы депутатов Государственной Думы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 20026 года.