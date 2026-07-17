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СК возбудил уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда в Прикамье

Авария произошла в ночь на 16 июля на перегоне Кишерть — Шумково.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело из-за схода грузового поезда в Пермском крае.

Авария произошла в ночь на 16 июля на перегоне Кишерть — Шумково. Грузовой поезд № 2314 следовал по маршруту «Пермь — Екатеринбург». На 1566-м километре перегона с рельсов сошли 6 вагонов и локомотив.

В результате повреждены вагоны, пути и объекты инфраструктуры электрифицированного участка. Движение поездов было остановлено, причинён крупный ущерб. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причина аварии — размыв и разрушение железнодорожного полотна из-за сильных дождей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, к вечеру 16 июля двидение по одному пути было восстановлено.