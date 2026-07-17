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Дым закрыл небо перед финалом ЧМ: Матч Испания — Аргентина под угрозой срыва

Решающий матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины могут перенести из-за мощных лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщила аргентинская спортивная газета Ole.

Тревога появилась за три дня до встречи двух команд. Плотный смог накрыл сразу несколько канадских регионов и дошёл до территории США. Из-за этого уже отложили игру регулярного первенства Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс», а часть общественных мероприятий отменили.

По информации источника издания, полностью исключать перенос финала нельзя. Если загрязнённый воздух будет угрожать здоровью жителей и приезжих болельщиков, свою реакцию покажет Международная федерация футбольных ассоциаций.

Решающий матч запланирован на 19 июля — ареной станет нью-джерсийский «МетЛайф». В штабе турнира исходят из того, что к этому сроку атмосферная обстановка нормализуется, и плотный туман, мешавший подготовке, окончательно сойдет на нет.

Напомним, ранее сборная Аргентины пробилась в финал турнира, обыграв Англию в полуфинале со счётом 2:1. Встреча в Атланте держала интригу до последнего: англичане вели после гола Энтони Гордона, но Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес вырвал победу уже в компенсированное время.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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