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UKMTO: неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

Танкер поражен в 19 километрах от города Хасаб.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер. Об этом сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в 19 километрах к востоку от города Хасаб. Снаряд нанес незначительные повреждения конструкции левого борта судна.

Все члены экипажа находятся в безопасности и учтены. Сведений о вреде окружающей среде не поступало. Танкер продолжил движение к следующему порту, власти расследуют обстоятельства произошедшего.

Напомним, не так давно произошел похожий инцидент. Так, 7 июля неизвестный снаряд также поразил танкер у побережья Омана. Удар пришелся в левый борт, после чего на судне начался пожар. Экипаж не пострадал, обстоятельства атаки начали выяснять.

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