UKMTO: неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

У берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер. Об этом сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел примерно в 19 километрах к востоку от города Хасаб. Снаряд нанес незначительные повреждения конструкции левого борта судна.
Все члены экипажа находятся в безопасности и учтены. Сведений о вреде окружающей среде не поступало. Танкер продолжил движение к следующему порту, власти расследуют обстоятельства произошедшего.
Напомним, не так давно произошел похожий инцидент. Так, 7 июля неизвестный снаряд также поразил танкер у побережья Омана. Удар пришелся в левый борт, после чего на судне начался пожар. Экипаж не пострадал, обстоятельства атаки начали выяснять.