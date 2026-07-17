UKMTO: неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

Напомним, не так давно произошел похожий инцидент. Так, 7 июля неизвестный снаряд также поразил танкер у побережья Омана. Удар пришелся в левый борт, после чего на судне начался пожар. Экипаж не пострадал, обстоятельства атаки начали выяснять.