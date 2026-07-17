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В Госдуме предложили автоматический поиск записи к врачу через «Госуслуги»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Госдуме предложили внедрить систему автоматического поиска свободных талонов к врачам по ОМС через «Госуслуги» и медицинские информационные системы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Госдуме предложили внедрить систему автоматического поиска свободных талонов к врачам по ОМС через «Госуслуги» и медицинские информационные системы.

Инициатива предусматривает, что если в поликлинике по месту прикрепления нет доступной записи в установленный срок, система будет самостоятельно искать свободные места в других медучреждениях, работающих по ОМС.

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, такой механизм снизит нагрузку на врачей и администрации поликлиник, а пациентам позволит быстрее получать медицинскую помощь без дополнительного обращения к сотрудникам учреждений.

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