В Госдуме предложили автоматический поиск записи к врачу через «Госуслуги»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Госдуме предложили внедрить систему автоматического поиска свободных талонов к врачам по ОМС через «Госуслуги» и медицинские информационные системы.
Инициатива предусматривает, что если в поликлинике по месту прикрепления нет доступной записи в установленный срок, система будет самостоятельно искать свободные места в других медучреждениях, работающих по ОМС.
По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, такой механизм снизит нагрузку на врачей и администрации поликлиник, а пациентам позволит быстрее получать медицинскую помощь без дополнительного обращения к сотрудникам учреждений.