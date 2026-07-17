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Белгородские ученые разработали технологию создания светящегося бетона

Проект уже получил первое место на «Кубке инноваторов» БГТУ.

Источник: Национальные проекты России

Технологию создания бетонных изделий с объемно-люминесцирующими элементами разработали разработали ученые Белгородского государственного технологическом университете (БГТУ). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в вузе.

Основой изделия служит высокопрочный самоуплотняющийся бетон. Благодаря своим реологическим свойствам он ведет себя как жидкость и может заполнять любую форму, что позволяет создавать элементы любой конфигурации. Секрет свечения — в специальной вставке, которая изготавливается с помощью 3D-печати. Днем она заряжается от солнечного света, а ночью отдает накопленную энергию в виде мягкого свечения.

В отличие от обычных светящихся красок или бетонов, где люминофор работает только на поверхности, в изделии используется светопроницаемый заполнитель — свечение происходит по всему объему вставки. Это дает более яркое и долгое свечение и делает изделие более надежным и долговечным.

Проект уже получил первое место на «Кубке инноваторов» БГТУ, а летом команда планирует выйти на контакт с производственниками, чтобы обсудить возможность выпуска опытной партии. В перспективе — создание полноценного производства и выход на рынок, где сегмент фотолюминесцентных продуктов для архитектурного освещения дорого оценивается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.