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В Прикамье около 75% точек общепита работают с нарушениями

Роспотребнадзор огласил данные проведенных проверок.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги проверки предприятий общественного питания региона. Надзорное ведомство огласило данные за шесть месяцев 2026 года.

На территории Пермского края под проверку попали 573 предприятия. Нарушения обязательных требований выявили в 418 из них, что составило 72,9%. Роспотребнадзор приостановил деятельность 35 точек общепита.

Надзорное ведомство составило десятки протоколов об административных правонарушениях, наложило штрафы на 3 млн руб. и отстранило от работы 21 сотрудника предприятий.

В число наиболее распространенных нарушений вошли: планировка помещений, отсутствие исправных сетей водоснабжения и цехового деления на сырье, прием и использование пищевой продукции и сырья без маркировки, несоблюдения условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, несоблюдение технологии изготовления блюд, несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов.

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