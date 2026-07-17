Курс евро на бирже превысил 90 рублей

Американский доллар продолжает оставаться самой популярной иностранной валютой у россиян, несмотря на ограничения, свидетельствуют итоги исследования, проведенного маркетплейсом «Банки.ру». Жители России в целом сохраняют долгосрочный интерес к валютной диверсификации. Прежде всего это касается тех, кто формирует накопления на срок более года.