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На Кубани продлили штормовое предупреждение

На Кубани предупредили о сильном дожде, ветре и возможных смерчах до конца суток.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае, до конца суток 17 июля ожидаются сильный дождь, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду, также есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС по региону.

Ранее штормовое предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре в регионе действовало с 14 до 16 июля.

«До конца суток 17 июля местами в Краснодарском крае… ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении центра.

В ведомстве отметили, что их предупреждение не касается Сочи и Сириуса — зоны прогнозирования ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей».