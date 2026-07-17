Из-за аномальных осадков в Прикамье задерживаются поезда

РЖД скорректировало расписание движения поездов после деформации путей в Пермском крае, которая произошла вследствие аномальных осадков. Как сообщает перевозчик, с задержкой с начальных станций отправятся пять составов. Это поезд № 74 Санкт-Петербург—Тюмень, он отправится 18 июля не ранее 01:30 по местному времени вместо 13:45 17 июля, № 70 Москва—Чита (17 июля не ранее 21:00 вместо 13:20), № 150 Санкт-Петербург—Челябинск (не ранее 01:40, вместо 14:20 17 июля), № 73 Тюмень—Санкт-Петербург (17 июля не ранее 17:00 вместо 15:20), а также № 210 Москва—Лабытнанги (17 июля не ранее 15:00 вместо 12:50).