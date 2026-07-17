В Ростове создан центр компетенции по ремонту электровозов

«Раньше сервисное обслуживание осуществлял завод в Бурятии, и новочеркасские электровозы приходилось отправлять на ремонт через всю страну. Теперь обслуживание современных отечественных электровозов будет выполняться у нас, на Дону», — пояснил господин Слюсарь.