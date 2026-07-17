В Москве завершились Дни Тульской области

Дни Тульской области проходили с 8 по 12 июля в Москве в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве туризма региона.
На площадке проводились мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, изразцов, созданию кукол-закруток, флористике и литературное лото от музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Также там работал мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ) Тульской области, где были представлены все актуальные материалы: от карт до тематических путеводителей по малым городам региона.
В открытии Дней Тульской области приняли участие представители Минэкономразвития России, музейного сообщества, «Яндекса», «Туту», органов исполнительной власти в сфере туризма Калужской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей. Центральным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве по развитию межрегионального туристского маршрута «Россия Льва Толстого» между профильными ведомствами Москвы, Московской и Тульской областей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.