Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 17 июля

В Нижегородской области 17 июля действует режим беспилотной опасности — его ввели в 10 утра.
Между тем, ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 243 беспилотника над 12 российскими регионами, Нижегородской области среди них не было.
Последний раз режим опасности БПЛА вводили вечером 15 июля. Его отменили только к утру следующего дня.
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