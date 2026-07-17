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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 17 июля

Нижегородцев призвали сохранять спокойствие.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области 17 июля действует режим беспилотной опасности — его ввели в 10 утра.

Между тем, ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 243 беспилотника над 12 российскими регионами, Нижегородской области среди них не было.

Последний раз режим опасности БПЛА вводили вечером 15 июля. Его отменили только к утру следующего дня.

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