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В рамках «Балтийского долголетия» в Калининградской области в этом году реализуется 169 проектов

Для пожилых людей проводят экскурсии, занятия по фитнесу, вокалу, настольному теннису.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области в этом году реализуется 169 проектов в рамках «Балтийского долголетия». Об увеличении числе мероприятий сообщает региональный минсоц.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, поддержку в этот раз получил 41 проект в 20 муниципалитетах. Итого в этом году реализуется 169 проектов — на 27 больше, чем в прошлом году.

Для пожилых людей проводят экскурсии, занятия по фитнесу, вокалу, настольному теннису, уроки в музыкально-театральной студии и другие активности. Все это бесплатно.

На реализацию проекта «Балтийское долголетие» в областном бюджете 2026 года предусмотрено 130 миллионов рублей.

«Балтийское долголетие» реализуется с 2025 года, к проекту присоединились свыше 34 тысяч жителей региона — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.