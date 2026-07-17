Нижегородцам напомнили правила при обнаружении БПЛА

В Нижегородской области местным жителям напомнили о мерах предосторожности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Спасатели подготовили подробные карточки с признаками нахождения дрона в воздухе и алгоритмом действий для граждан.
Среди главных признаков БПЛА в небе специалисты называют жужжащий звук, мигающие огоньки на объекте, а также визуальное нахождение аппарата на высоте от 30 до 100 метров. Если дрон обнаружен во время нахождения на улице, нижегородцам советуют немедленно спрятаться в укрытие — для этого подойдут здания, подъезды, подземные переходы и паркинги. Находясь в помещении, необходимо быстро отойти от окон, укрыться в комнате без окон (например, в ванной или коридоре) и отказаться от использования лифта.
В случае падения беспилотника поблизости категорически запрещено подходить к его обломкам и пользоваться мобильным телефоном в непосредственной близости от места падения. Гражданам следует отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о случившемся в экстренные службы по единому номеру 112.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 17 июля.