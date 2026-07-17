Нижегородцам напомнили правила при обнаружении БПЛА

Среди главных признаков БПЛА в небе специалисты называют жужжащий звук, мигающие огоньки на объекте, а также визуальное нахождение аппарата на высоте от 30 до 100 метров. Если дрон обнаружен во время нахождения на улице, нижегородцам советуют немедленно спрятаться в укрытие — для этого подойдут здания, подъезды, подземные переходы и паркинги. Находясь в помещении, необходимо быстро отойти от окон, укрыться в комнате без окон (например, в ванной или коридоре) и отказаться от использования лифта.