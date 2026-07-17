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В Беларуси проверка нашла сотрудника на важной должности, который работал 4 минуты 48 секунд в день

НЦЗПД Беларуси: сотрудник на важной должности работал 4 минуты 48 секунд в день.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных сообщил, что в Беларуси сотрудник на важной должности работал 4 минуты 48 секунд в день.

Специалисты Центра провели проверку одного из операторов. Выяснилось, что сотрудник, ответственный за внутренний контроль, который связан с обработкой персональный данных (DPO), работал неполный день — всего 4 минуты 48 секунд в день. При этом работник был вне своего рабочего места.

В подобных условиях белорус не мог эффективно выполнять свои обязанности. Это, заметили в НЦЗПД, стало одной из причин других серьезных нарушений законодательства о персональных данных, допущенных оператором.

Ранее профсоюз сказал, могут ли белоруса принудительно отправить в отпуск, если он передумал идти в него по графику.

Кроме того, белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров.

А еще Олег Газманов объяснил белорусам, почему за день надо один раз хорошо пропотеть, и сказал, когда будет все в порядке.