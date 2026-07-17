Площадь лесных пожаров в Красноярском крае заметно сократилась

За минувшие сутки специалисты ликвидировали 38 очагов на площади 17 тыс. га. Еще 15 пожаров на площади 14,7 тыс. га удалось локализовать. По данным Лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет. При этом тушение продолжается: часть очагов находится в труднодоступных территориях, куда пожарных доставляют авиацией или водным транспортом.