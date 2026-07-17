Площадь лесных пожаров в Красноярском крае заметно сократилась

В Красноярском крае за сутки заметно сократилась площадь лесных пожаров. По данным регионального Лесопожарного центра, сейчас в крае действует 93 лесных пожара на общей площади 72 937 га. Накануне фиксировали 124 пожара на 89,9 тыс. га.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали 38 очагов на площади 17 тыс. га. Еще 15 пожаров на площади 14,7 тыс. га удалось локализовать. По данным Лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет. При этом тушение продолжается: часть очагов находится в труднодоступных территориях, куда пожарных доставляют авиацией или водным транспортом.
Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в лесу. При обнаружении возгорания нужно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).